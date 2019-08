Plusieurs centaines de supporters d'Anderlecht ont assisté mercredi à l'entraînement de leurs protégés au Lotto Park, à quatre jours du match face au Standard.

Ils continuent à faire confiance au projet du club porté par Vincent Kompany malgré le début de saison raté des Mauve et Blanc. Les supporters ont pris place dans le stade dès 10h30, alors que les joueurs étaient à l'échauffement, sous la houlette de Simon Davies et Pär Zetterberg notamment. Ceux-ci ont été rejoints une demi-heure plus tard par Vincent Kompany, sorti sur blessure en fin de match à Genk vendredi.

La séance ouverte a finalement duré une bonne demi-heure de plus de prévu. Les joueurs et le staff ont ensuite répondu aux nombreuses sollicitations des fans, "Vince The Prince", Yari Verschaeren et Nacer Chadli étant les plus réclamés par le public.

Ce dernier ne semble pas ébranlé par le 2 sur 15 engrangé lors des cinq premiers matchs, ce qui constitue l'un des pires débuts de saison du club. Le projet mis en place, basé sur la jeunesse, continue à faire l'unanimité. Les fans sont conscients qu'il prendra du temps à porter ses fruits, mais beaucoup se montrent confiants pour le match face au Standard dimanche, estimant qu'il ne manque qu'un "match référence" aux Bruxellois.