C’est un événement à chaque fois très attendu par les supporters. Et plus encore cette année depuis l’annonce du retour de Vincent Kompany : la sortie du nouveau maillot.

À Anderlecht, la collection 2019-2020 sera dévoilée au grand public mi-juin. Même si le RSCA ne jouera pas la Coupe d’Europe la saison prochaine, il y aura quand même trois maillots différents : le home, le away et le third.

Habituellement utilisé par les clubs sur la scène continentale lors des matches à l’extérieur, le maillot third devrait être porté par les joueurs en Coupe de Belgique. Histoire de lui offrir un peu de visibilité quand même.

Le graphisme et les couleurs des maillots ont été travaillés conjointement par les designers du Sporting et de Joma, le nouvel équipementier du club qui succède à Adidas. "Je les ai vus et ils sont vraiment très beaux", nous dit Michaël Verschueren, sans vouloir donner plus de détails.

Selon nos informations, il y aura à nouveau une couleur dominante très différente du mauve et du blanc sur l’un des maillots, même si la tenue saumon/corail de cette saison avait été très critiquée par les supporters.