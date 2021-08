Quelle claque, ce 5-2 infligé par les U17 d’Anderlecht à ceux du PSG dans un match de prestige suivi en direct par des milliers de téléspectateurs et supporters d’Anderlecht. Même s’il ne s’agissait que d’un amical, les Mauves ont quelque peu pris leur revanche sur le 0-5 (avec 4 buts de Zlatan) de l’équipe A en 2013.

5-0 était d’ailleurs le résultat qui était sur le marquoir à quelques minutes de la fin du match, mais deux cadeaux du pauvre Likebeli ont permis aux Parisiens de réduire le score.

Jusqu’à ce moment, il n’y avait qu’une équipe sur le terrain. Le Sporting du coach Stephane Stassin a dominé le PSG dans tous les domaines. La différence d’âge entre les deux équipes était pourtant très minime: le PSG avait quelques joueurs nés en 2006 de plus qu’Anderlecht dans son effectif.

Tous les regards étaient évidemment braqués sur le petit Bounida (15 ans), monté au jeu à la 55e. Il lui a fallu dix minutes avant d’éliminer de façon spectaculaire un adversaire dans le rond central avant de distiller une passe millimétrée qui a permis à Julien Duranville - cet autre grand espoir de 15 ans - de marquer le 5-0.

Avec ses dribbles et accélérations, Duranville faisait parfois penser à Doku. Julien a déjà signé son contrat pro, Bounida pas encore. L’Ajax notamment lui fait les yeux doux, mais Anderlecht a bon espoir qu’il signera, vu que la famille n’est pas aveuglée par l’argent.

Trois des quatre premiers buts ont été inscrits par le capitaine Monticelli (16 ans), venu du Standard en 2019. Ont également laissé une bonne impression : l’arrière droit Maamar et le médian Amadou Diallo.

Côté parisien, on a assisté à la montée au jeu du frère de Kylian Mbappé, Ethan, un 2006 qui n’a toujours que 14 ans. Il a montré sa belle patte gauche sur un coup franc mais il n’a pas (encore ?) la pointe de vitesse de son frère.

Depuis le premier étage du complexe de Neerpede, Vincent Kompany a savouré la prestation des successeurs de Verschaeren et Ait El Hadj. "J’aime voir jouer nos jeunes, avait-il dit avant le match. On dispose d’un réservoir de talents exceptionnel. Il y en a tellement qui peuvent arriver en équipe A. Cela me donne de l’espoir, surtout après les deux à trois saisons difficiles que le club a connues."