Invités comme chaque année à la prestigieuse Future Cup d’Amsterdam, les U17 anderlechtois partaient avec moins d’ambitions que par le passé (trois fois vainqueur de l’épreuve depuis 2011) vu le noyau très jeune sélectionné.

Ils ont pourtant brillé dans les installations de l’Ajax en finissant à la troisième place, comme l’an dernier. Lundi, ils ont été battus en demi-finale par l’Ajax (2-0) avant de battre l’Atletico Madrid (2-0) en consolation. Le tournoi a été remporté par la Juventus.

Outre cette troisième place, le Sporting repart avec les trophées de meilleur buteur et de meilleur joueur, attribués à chaque fois à l’élégant attaquant Anouar Ait El Hadj (17 ans depuis samedi).

© D.R.



Même si plusieurs joueurs ont réussi à sortir du lot, on mentionnera aussi le nom de Mario Stroeykens, à peine… 14 ans ! Ce médian très complet et systématiquement surclassé avait déjà brillé l’an passé lors de la KDB Cup remportée par Anderlecht. Originaire de Dilbeek, il a dépanné en pointe pour cette Future Cup. On en reparlera à coup sûr.