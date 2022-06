La majorité des matchs seront joués au Stade Roi Baudouin. Un accord a été trouvé avec la Ville de Bruxelles. Le premier match, le 14 août contre Deinze, se disputera au Lotto Park. Puis, les U23 déménageront donc au Heysel jusqu’au début de la Coupe du monde (contre Beveren, Club NXT, Virton, Dender et les U23 du Standard). Pendant la Coupe du monde (contre le Beerschot, Genk et le RWDM) et pendant les playoffs, le Sporting rejouera dans son propre stade. L’équipe A et les U23 ne joueront jamais ensemble à domicile. L’Union va également jouer ses matchs de poule en Coupe d’Europe au Heysel.