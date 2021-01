Beaucoup de supporters anderlechtois se posent la question depuis mercredi soir et le communiqué du club sur les changements dans la direction : le RSCA a-t-il un sympathisant du Standard comme CEO vu le passé de Jos Donvil à Sclessin via le sponsoring de Base ? Ce qui est en tout cas certain, c’est qu’Anderlecht a promu un homme qui cherchait depuis des mois à jouer un rôle important dans un grand club du Royaume.