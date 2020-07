Blessé pour au moins un mois, Vincent Kompany se retrouve déjà à l'infirmerie avant même le début de la saison. Pour autant, Lieven Maesschalck se veut rassurant: "C'est une blessure courante dans les sports explosifs comme le foot ou l'athlétisme. Mais elle n'a pas grand-chose à voir avec l'âge", explique-t-il en réponse à ceux qui estiment qu'à 34 ans, le corps de Kompany ne lui permet plus de jouer au football.



Le kiné le plus célèbre du royaume explique également que "Vincent connaît parfaitement son corps. Il fera sans aucun doute ce qu'il faut, qu'il ait besoin de travail ou de repos." Et de préciser que "la période de récupération doit vraiment être respectée, pour laisser au corps le temps de réparer les tissus".