Grand gentleman, Lior Refaelov a terminé sa conférence de presse en félicitant la Belgique pour ses deux médailles d’or. "On a suivi ça depuis l’hôtel, dit Lior. Je suis également les prestations des athlètes israéliens, bien sûr, mais aussi les vôtres. C’est bien la deuxième fois que Nafi Thiam gagne l’or, hein ?"

Oui. Et l’autre nouvelle du jour : Messi quitte Barcelone.

"Je viens de l’apprendre après notre match. Mais je vous conseille de mettre vos deux médailles d’or en une de vos journaux. Pour une fois, Messi viendra plus loin (rires)."

Pas de chance pour vous, c’était le moment de faire la une, avec vos trois actions décisives.

"Pas grave. Je suis déjà content d’avoir gagné. C’est la première fois que je commençais un match pour Anderlecht. Je suis content de ma prestation."

Anderlecht a enfin trouvé un spécialiste sur corner !

"On travaille beaucoup cet aspect. C’est notre récompense. Le staff sera content. Ce n’est pas seulement important de bien les donner. Il faut aussi que mes coéquipiers bougent bien. Mais je ne vais pas dévoiler tous nos secrets (rires)."

Est-ce que Refa est parti pour devenir un joueur important ?

"J’espère bien. Je suis venu au RSCA pour être important à côté du terrain avec ma connaissance du football, mais aussi sur le terrain."

Surtout sur le terrain, on suppose.

"Bien sûr. Celui qui ne veut pas être important sur le terrain doit arrêter le football. J’ai encore le feu sacré en moi pour être là à chaque match. Mais on a une longue saison avec beaucoup de matchs. Je ne pourrai pas jouer tous les matchs."

Trois matchs en une semaine, c’est impossible ? Vous l’avez fait à l’Antwerp.

"J’ai souvent joué trois fois 90 minutes en une semaine à l’Antwerp, oui. Mais je le répète : la saison est longue et ce n’est que le début…"

Vous étiez déçu de ne pas jouer contre l’Union et à Eupen, quand même ?

"Non. Je respecte le choix de Vinnie (Kompany), il sait ce que je veux faire chaque match, mais il y a d’autres bons joueurs offensifs."

Vous êtes le papy de l’équipe.

"Je suis de loin le plus âgé, mais je me sens encore jeune. Je fais des blagues avec les jeunes et je suis dur quand il le faut. Je suis un peu l’adjoint de Vincent dans le vestiaire."

Anderlecht est sous pression après le 1 sur 6 en D1A.

"Je sens que les fans veulent des résultats et qu’Anderlecht retrouve sa grandeur. Mais n’oublions pas qu’on a une nouvelle équipe. C’est une question de temps. On va bientôt aligner les victoires. Le plus important est de terminer dans le top 4. Trois matchs sans victoire, c’est inacceptable pour Anderlecht. La pression ? On est très bien payés pour la gérer."