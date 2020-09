Le Sporting est au courant de l’intérêt pour sa perle, mais nie que des négociations concrètes ont lieu en ce moment. Le but n’est pas de le céder cette saison. Mais vu la pénible situation financière, tous les joueurs du noyau sont à vendre "pour le juste prix". Dans le cas de Doku, il s’agit de plusieurs dizaines de millions.

En ce début de championnat, l’attaquant s’est distingué par sa facilité à prendre ses adversaires de vitesse. Hormis son but, il n’a pas excellé contre l’Islande, mais il a impressionné aux entraînements. À tel point que Martinez l’a titularisé, ce qui n’était pas prévu au départ. Même Kevin De Bruyne était charmé par Doku après la séance de lundi, le qualifiant de "diamant brut".

Doku, lui, a déclaré qu’il se focalisait sur Anderlecht. Mais il est évidemment enthousiaste à l’idée de signer à Liverpool. Quand il avait 15 ans, il avait lui-même préféré rester à Anderlecht, malgré une visite guidée à Anfield et au centre d’entraînement. "On a été reçus par la crème, dit-il dans Foot Magazine. Sadio Mane est venu me parler, Klopp s’est intéressé à moi. Et Steven Gerrard m’a montré des vidéos de… moi." L’intérêt de Liverpool pourrait inciter d’autres grands clubs (anglais) à passer à l’offensive.