Lourde défaite et Doku sur le départ: week-end noir pour les Mauves Anderlecht Christophe Franken

Balayé par bien plus fort dans le Topper, le Sporting devra se réinventer sans Doku, son meilleur attaquant, en partance à Rennes.



Trois-zéro et les Anderlechtois s’en sortent bien. Après l’exclusion de Sambi Lokonga à vingt minutes du terme, seul Vormer donnait l’impression d’avoir encore envie de jouer. Et c’est d’ailleurs lui qui a joliment inscrit le dernier but sur coup franc. Les autres Brugeois avaient peut-être pitié.



(...)