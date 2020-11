Lus Nilis commencera à partir de ce lundi, une période d'essai de 15 jours dans le staff du Sporting d'Anderlecht. Le but de cette collaboration est que l'ancien attaquant vedette des Mauve et Blanc apporte toute son expertise aux joueurs, et principalement dans le secteur offensif de l'équipe coachée par Vincent Kompany.

Si cette période d'essai satisfait le club et le principal intéressé, ce dernier pourrait signer un contrat et intégrer le staff anderlechtois à plus long terme.

L'ancien Diable rouge, qui a inscrit 127 buts en 224 rencontres sous le maillot mauve, était actif en Turquie, à Ankaragüçü, où son contrat a été rompu il y a peu. Préalablement, il avait entraîné les attaquants du PSV durant trois ans, de 2015 à 2018.

"Légende du club et attaquant iconique Luc Nilis est invité à suivre le noyau A du RSCA pendant quelques semaines et à partager son expertise. Ce lundi 30 novembre, Luc viendra faire connaissance avec les coaches et jeter un coup d'œil sur le fonctionnement sportif du RSC Anderlecht.", a écrit le RSCA sur son site web.