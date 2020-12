Il sera l'assistant de Vital Borkelmans, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale jordanienne de football depuis septembre 2018, annoncent plusieurs médias mardi.

Nilis et Borkelmans ont joué ensemble pour les Diables Rouges. Ils ont participé aux Mondiaux de 1994 et 1998.

Nilis, 53 ans, a récemment passé deux semaines à Neerpede en tant qu'entraîneur d'attaquants "en stage" au sein du noyau A du RSC Anderlecht. Mais l'ancien attaquant de pointe n'est pas parvenu à un accord. "Après une évaluation unanimement positive de son séjour, nous avons fait une proposition concrète et cherché un accord pour garder Luc avec nous plus longtemps. Malheureusement, les attentes financières et les efforts que le club a pu faire pour le moment se sont révélés trop éloignés les uns des autres", avait déclaré Karel Van Eetvelt, le CEO du RSC Anderlecht.

Ces dernières années, Nilis a été actif en tant qu'entraîneur des attaquants au PSV Eindhoven, entraîneur-adjoint au VVV Venlo et de nouveau en charge des attaquants à Ankaragücü en Turquie, poste qu'il a quitté le 9 novembre.