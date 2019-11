Le jeu d’Anderlecht a souvent semblé laborieux depuis les tribunes. C’était le cas aussi depuis le terrain, à en croire Derrick Luckassen. "On a été trop brouillons. Face à un bloc bas comme Courtrai, il faut mieux faire tourner le ballon."

Un manque de fluidité qu’il expliquait, notamment, par l’état de la pelouse. "Elle n’est pas vraiment parfaite (il grimace) … Elle avantage les équipes qui viennent ici pour défendre. J’espère que tous nos prochains adversaires ne viendront pas faire comme ça dans les semaines à venir sur notre terrain."

Dans le dernier quart d’heure, on a vu Derrick Luckassen s’énerver plusieurs fois sur Jérémy Doku, monté au jeu devant lui sur le flanc droit. "Je ne connais pas les consignes qu’il a reçues mais si j’étais aussi rapide que lui, je provoquerais plus la défense. Il doit plus utiliser sa vitesse. Il aurait dû plonger dans la profondeur. Il peut être très important pour notre équipe."

Plus globalement, le nombre important de gamins dans l’équipe a de l’influence sur le jeu des Anderlechtois, selon le défenseur néerlandais. "Si tu mets plus de joueurs d’expérience sur le terrain, tu peux jouer de manière plus maligne par moments. C’est logique, c’est du métier. On ne peut pas le reprocher aux jeunes mais c’est ainsi."