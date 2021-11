Check this out." Sacha Kljestan (36 ans) tend sa main vers le bas de son écran et sort une tasse mauve floquée de l’écusson d’Anderlecht à laquelle il boit une longue gorgée de café. "Ma femme l’a achetée quand on vivait à Bruxelles. Elle ne nous quitte plus depuis."

Il est parti depuis bientôt sept ans mais garde une forte attache à la Belgique. Avant même qu’on lui pose une question, il nous raconte qu’un supporter anderlechtois lui envoie chaque année un cadeau. "L’année passée, c’était un maillot des Diables rouges pour ma fille vu qu’elle est née en Belgique. Avant le Covid, il venait voir un match ici chaque année et je lui offrais toujours un maillot du match qu’il était venu voir."

Entre pandémie et calendrier serré, Kljestan n’est plus revenu depuis un moment. Son prochain passage par Bruxelles est prévu pour novembre 2022. "Pour aller manger une gaufre près de la Grand-Place, boire une bière et manger des frites. Nous irons aussi voir nos amis."

Vous parlez de Silvio Proto, Guillaume Gillet, etc.