C'est officiel, Anderlecht enregistre l'arrivée d'un nouveau renfort. Lukas Nmecha débarque de Manchester City pour un an sans option d'achat. A 21 ans, l'attaquant franchit une nouvelle étape dans sa carrière. Lors des six derniers mois , il évoluait à Middlesbrough en Championship. L'Allemand avait disputé 467 minutes réparties en 11 matchs sans aucun but marqué. Le natif de Hambourg avait été prêté à Wolfsburg lors de la première partie de saison. Le nouvel Anderlechtois s'était contenté de six apparitions en Bundesliga, jouant surtout en Europa League notamment contre Gand, sans jamais non plus trouver le chemin des filets sous les couleurs des "Loups". En Belgique, l'international espoir allemand tentera de faire décoller sa carrière.

"Avec Lukas, nous avons l'option supplémentaire que nous recherchions en pointe. Cette concurrence est nécessaire si nous voulons pousser tout le monde vers le niveau maximum. C'est maintenant à nous et à Lukas de mettre tout en œuvre afin que son grand potentiel se transforme en buts et en passes décisives", a réagi Peter Verbeke.

Le joueur est lui aussi ravi de rejoindre Anderlecht."Quand je m'entraînais avec les espoirs de City, il m'arrivait souvent de jouer contre l’équipe première. J'ai donc parfois affronté Vincent Kompany, qui ne m'a jamais épargné et qui m'a souvent coaché. J'ai vraiment hâte de collaborer à nouveau avec lui."