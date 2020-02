Depuis deux ans, Anderlecht est devenu coutumier de ce genre d’analyse. La fin de saison régulière approche et la lutte pour les playoffs 1 est encore une fois ultra serrée.

Quatre équipes se tiennent en quatre points et même sept en six points si on inclut Mouscron, Courtrai et Saint-Trond. Les quatre dernières journées s’annoncent chaudes pour les plus gros concurrents au top 6. Chacun a ses arguments pour réussir mais aussi pour s’effondrer. Analyse.

6 Genk

Pourquoi ils peuvent y arriver

(...)