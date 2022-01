Arrivé en prêt en provenance de l'Ajax Amsterdam, Lisandro Magallan a fait son trou à Anderlecht. Du genre discret dans les médias, le défenseur central a accepté de nous livrer sa première interview européenne.



"Harwood-Bellis m’a poussé à devenir meilleur" lâche-t-il notamment à propos de son ancien équipier. Désormais, le joueur de 28 ans est en concurrence avec un autre Mauve: "Si Hannes Delcroix joue à ma place ? J’accepterais la décision des entraîneurs. La concurrence interne nous rend meilleurs."

Anderlecht, qui est invaincu lors des 13 apparitions de Magallan, possède une option d'achat de 5 millions d'euros pour lui. "En ce moment, je me concentre sur le football. On verra à la fin. Cela ne dépendra pas que de moi. Mais j’aime Anderlecht. Oui, je sais que le club a une tradition d’Argentins. Dernièrement, Frutos est passé à Neerpede et on s’est parlé" nous explique l'intéressé.



Découvrez l'interview complète de Lisandro Magallan dans votre DH, et sur DH.be, de ce vendredi.