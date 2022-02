Alors qu’une tempête s’abattait sur le Lotto Park, Majeed Ashimeru est venu donner une interview en chemise et blazer.

Vous devez détester ce temps, Majeed.

"Non, je n’ai pas froid. N’oubliez pas que j’ai joué en Autriche. Il y faisait -5. J’aime votre météo."

Vous avez charmé les supporters, ce dimanche. Ils vous ont applaudi dans le stade et complimenté sur les réseaux sociaux.

"Merci. Les supporters d’Anderlecht ne connaissent pas le vrai Ashimeru. Ils n’ont pas encore vu grand-chose de ma part. C’était très important de me montrer. J’ai senti leur soutien pendant le match. Je n’ai pas encore consulté mon téléphone. Ce soir, je vais regarder les réactions sur les réseaux."

C’était votre meilleur match depuis que vous êtes à Anderlecht?

"Je préfère quand même encore mon match à l’Antwerp de la saison passée, parce que j’avais marqué un but. Mais c’est clair que je suis content de mon match. J’ai même eu des crampes en fin de match."

Cela doit avoir été frustrant de débuter si souvent sur le banc.

"C’était dur, oui. Bien sûr que je voulais jouer davantage. Mais l’équipe vient au premier plan. Je suis là pour l’aider, dans n’importe quel rôle. Et honnêtement, je ne me sentais pas si bien dans ma peau, il y a un certain temps. Maintenant, ça va beaucoup mieux."

Croyez-vous avoir convaincu Kompany de vous préferer à Olsson?

"Je ne sais pas. J’ai fait ce que je devais. C’est au coach de décider. Kristoffer et moi avons un style différent. "

Vous estimez avoir été fautif sur le but encaissé?

"Je ne sais pas. C’est une erreur collective. J’étais un peu abattu mais mes coéquipiers m’ont remonté le moral."

Pas de regrets de ne pas avoir été sélectionné pour la Can avec le Ghana?

"C’est moi qui ai dit au coach de l’équipe nationale que je n’étais pas prêt mentalement, vu que je ne jouais pas à Anderlecht."