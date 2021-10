Si le chronomètre indique 70 minutes de jeu, il y a fort à parier que Majeed Ashimeru s’apprête à remplacer Kristoffer Olsson. Abonné au banc cette saison, le Ghanéen a cette fois couronné son entrée au jeu d’un but. Son troisième pour le compte du Sporting. Son premier devant un stade bien rempli. "Je suis heureux de mon but", a expliqué le milieu. "C’était une belle combinaison avec Joshua (Zirkzee). Je m’entends bien avec lui. Même à l’entraînement, je suis très proche de lui. C’était mon premier but devant nos supporters. J’espère que c’est le premier d’une longue série."

Le fait est qu’Ashimeru ne jouit certainement pas du temps de jeu espéré. S’il compte 12 apparitions en championnat, il n’a foulé la pelouse que durant 237 minutes. Titulaire lors des deux premiers matchs, l’arrivée d’Olsson est venue contrecarrer ses plans. "Il y a beaucoup de concurrence dans l’équipe. Je reste concentré le plus possible et le reste suivra."