C. F. (avec J. Se.)

C. F. (avec J. Se.)

C. F. (avec J. Se.)

Le succès à Liège en Coupe (0-2) était la première clean sheet à l’extérieur du Sporting en un an (le 29 février, à Waasland, 0-3). Mais ce n’était même pas le chiffre le plus surprenant de la soirée.

1 Il faut remonter à Ruud Geels en août 1978

Majeed Ashimeru a marqué cinq minutes après sa toute première montée au jeu sous le maillot mauve, effaçant le record récent de Michel Vlap (13 minutes avant son premier but face à Ostende). Le Ghanéen a-t-il le record absolu du club ? Non, Ruud Geels, le buteur néerlandais, n’avait attendu que trois minutes avant d’ouvrir son compteur au RSCA, il y a 43 ans. C’était le 26 août 1978, contre Jong Lede, au premier tour de la Coupe de Belgique là aussi.

2 Le plus jeune RSCA de l’histoire au coup de sifflet final

On a souvent écrit que le RSCA ressemblait à une équipe U21 pour grossir le trait de sa jeunesse. Mais mercredi, à Rocourt, c’était vrai. Au coup de sifflet final, la moyenne d’âge du onze était de 20,4 ans. À 25 ans, Wellenreuther était le plus vieux d’une équipe où cinq éléments avaient moins de 20 ans (Lissens, Stroeykens, Kana, Arnstad et Ait Ek Hadj).

3 Les prêtés marquent 85 % des buts depuis trois mois

Contre les Sang et Marine, ce sont deux joueurs prêtés au RSCA qui ont marqué (Mukairu et Ashimeru), confirmant l’incroyable tendance des trois derniers mois : depuis le succès à Courtrai fin octobre, 16 des 19 buts ont été inscrits par des garçons venus en location. Seul Amuzu, Vlap et Sambi Lokonga ont réussi à scorer en appartenant au Sporting.