J’étais tellement heureux et certain qu’on avait gagné à 0-3 que j’ai voulu fêter le but à fond. Et comme Anouar (Ait El Hadj) ne tenait pas en place, j’ai couru pour le suivre."

Résultat : une grosse crampe qui l’a forcé à quitter le terrain de l’Antwerp plus tôt que prévu, à la 79e minute. Pas grave pour Majeed Ashimeru (23 ans). Le Ghanéen avait déjà fait le job avec beaucoup de travail et surtout un but. "Je l’ai prédit à la mi-temps car je le sentais. Je voyais que j’avais de l’espace et j’ai donc dit qu’avec l’aide de Dieu je pensais pouvoir marquer. Mais, non, je ne lis pas le futur."

Ashimeru s’est déjà bien intégré dans le groupe et pas uniquement pour ses qualités footballistiques qu’il dévoile petit à petit. Le médian est toujours de bonne humeur et aime charrier ses équipiers.