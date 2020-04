Les Mauves devront engager un autre portier pour combler les départs.

Pressenti depuis quelques jours du côté de Neerpede, Mike Vanhamel ne devrait finalement pas rejoindre Anderlecht cet été. Le gardien de 30 ans a signé un nouveau contrat au Beerschot pour les quatre saison à venir avec option. "Ce contrat souligne la volonté du club et Mike de collaborer ensemble pour le futur du club", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du Beerschot.

"Je suis heureux de ce nouveau contrat", a expliqué Vanhamel, présent dans le club anversois depuis deux saison, "nous avons les mêmes ambitions et je sens que j'ai un rôle important à jouer dans ce projet. L'intérêt que j'ai reçu m'a flatté, c'est sûr mais ne contrebalance pas le sentiment que j'ai pour ce club et l'immense respect que je sens de la part du club et de nos supporters. N'ayez pas peur parce que je vais rester", a-t-il conclu à l'adresse des fans anversois.

Le Beerschot, barragiste de division 1B cette saison, espère accéder à l'élite la saison prochaine.

Si la piste Vanhamel est donc sans issue, Anderlecht s'est également intéressé au gardien de Mouscron Jean Butez ces derniers, comme nous vous l'annoncions ce lundi.