Une vidéo Instagram de Landry Dimata sur l’un des terrains du RSCA. Puis une autre de Zakaria Bakkali dans la salle de gym. Vendredi 27 mars, le centre d’entraînement de Neerpede a semblé reprendre subitement vie, en pleine période de confinement.

En réalité, le centre d’entraînement d’Anderlecht, annoncé fermé, a toujours été utilisé par les trois mêmes joueurs : Landry Dimata, Adrien Trebel et Zakaria Bakkali, tous en phase de rééducation après une blessure et qui ont besoin de matériel précis et d’espace pour se remettre en condition.

