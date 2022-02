Quel effet aura l’interview choc de Benito Raman sur les choix de Vincent Kompany pour le match de Coupe à Eupen ? Recevra-t-il plus de temps de jeu que sa moyenne actuelle de 45,5 minutes de jeu par match en championnat ? Ou jouera-t-il encore moins longtemps que d’habitude ?

Raman ne le dit pas tout haut, mais il est convaincu qu’il est le meilleur des trois attaquants du Sporting. Avec un argument massue : les stats. Il fait non seulement le plus de courses à haute intensité, mais il est aussi le plus décisif des trois attaquants, avec 7 buts et 5 assists en Jupiler Pro League. Raman est décisif toutes les 87,5 minutes.