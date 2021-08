Il devra se faire opérer et sera out quelques mois. La bonne nouvelle est que ses ligaments croisés sont intacts. Anderlecht a donc dû relancer son mercato. Après avoir examiné plusieurs dossiers, c’est l’Argentin Lisandro Magallan (27 ans) de l’Ajax qui est en route pour Neerpede. Ce défenseur central droitier viendra en prêt avec une option d’achat. En 2019, l’Ajax avait payé 9 millions aux Boca Juniors (seul Daley Blind était un défenseur plus cher, avec ses 16 millions), mais il ne s’est jamais imposé. Il a été prêté à Alavés (où il était souvent sur le banc) et Crotone (25 fois titulaire, 10 cartes jaunes, 1 but). Il avait laissé une bonne impression au Sporting lors du match amical à Anderlecht du 16 juillet (0-2 pour l’Ajax). Magallan (1m85) doit surtout apporter plus d’expérience dans la défense. Mais il devra d’abord prendre le dessus sur Harwood-Bellis, très fort à Genk.