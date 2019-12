Bilan mitigé pour ce match nul entre Anderlecht et Charleroi. LEs acteurs se sont arrêtés à l'interview pour faire savoir leur vérité sur le match.

Marco Kana

Le but était de gagner, on voulait les trois points, un 0-0 n’est pas bon. Le tempo et l’intensité n’étaient pas là en première mi-temps. En deuxième période on a essayé de construire avec trois défenseurs au lieu de quatre pour apporter un soutien au milieu et avoir plus de combinaison, Sardella est monté au milieu, mais ça n’a pas suffi.

On a plusieurs jeunes qui ont la capacité d'accélérer, je suis sûr qu’ils vont réussir à le faire dans les prochains matchs. Tout le monde au club sait ce que Doku sait faire, ça va arriver. Même si on est jeunes on doit être au niveau des pros.

Le public mérite beaucoup plus, ils nous ont soutenus et ils méritent des victoires. On le sait bien dans le groupe, même si ça devient de plus en plus dur (ndlr: d’accrocher les PO1), on peut encore le faire et on va tout donner.

Massimo Bruno

On aurait aimé gagner mais on savait que ça n’allait pas être un match facile. On reste positif. On aurait pu jouer mieux sur nos reconversions et il y avait du déchet aujourd’hui mais c’est le troisième match en une semaine, il y a un peu de fatigue. C’est un bon point à l’extérieur. Maintenant on retourne à domicile et on veut continuer la belle série.

Plus on gagne plus on a faim de victoire, aujourd’hui ce n’était pas le cas mais on a fait un clean-sheet, on repart de l’avant.

Notre efficacité c’est quelque chose qui se travaille et qui est inculqué par la mentalité du club, du coach. Il faut avant tout que j’aide mon équipe, quand je me sens moins bien offensivement il faut que je reparte à la base et c’est ce que j’ai fait.

Sambi Lokonga

On a beaucoup poussé en deuxième et on mérite un goal. On sait bien qu’ils sont forts en contre, on a essayé de ne rien leur laisser aujourd’hui, il ne manque qu’un petit but. On était pas mal, on s’est créé des occasions.

On va prendre match par match, tous les matchs vont être importants dans notre situation.

Karim Belhocine

Sentiment mitigé, on aurait pu perdre comme gagner. Ça reste Anderlecht, on continue sur notre série. Les matchs qu’on ne peut pas gagner, on doit essayer de ne pas les perdre et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui.

On a été gêné par Anderlecht et on a sans doute manqué de fraîcheur. On a pas un effectif aussi grand qu’eux mais malgré tout on a joué avec nos armes, on n’a rien lâché et c’est une satisfaction.

C’était un peu surprenant qu’ils nous laissent la possession du ballon mais je ne critique pas, chaque match a sa vérité. C’est une forme de respect pour notre travail, les joueurs le méritent, ils travaillent beaucoup. Ce sont des garçons qui arrivent à maturité, qui ont un esprit revanchard et qui se surpassent chaque semaine.

Alexis Saelemakers

On a beaucoup poussé, on s’est créé des occasions et au vu de notre deuxième mi-temps on peut avoir quelques regrets. En première mi-temps on a pas été assez direct dans notre jeu, on a corrigé ça en deuxième mais on a pas su concrétiser. On a essayé de maîtriser et de les bloquer en contre-attaque, il nous manque juste les trois points. On en avait vraiment besoin, mais ça reste une bonne prestation d’équipe.

Franky Vercauteren

Sentiment divisé, première mi-temps difficile où Charleroi avait le contrôle et où nous n’arrivions pas à développer notre jeu, on courait un peu derrière les faits. En deuxième on a su reprendre le contrôle et, avec patience, essayer de se procurer quelques occasions. Mais on a pas réussi à apporter beaucoup de danger. Résultat logique.

Nos jeunes sont de plus en plus constants et gardent un bon niveau mais ça ne suffit pas encore pour avoir des résultats qui correspondent à l’attente. Le résultat est ennuyant, on essaye de ne pas regarder le classement et de se concentrer sur nos prestations.