Le défenseur de 17 ans s'est livré sur RSCA TV sur sa première saison professionnelle à Anderlecht.

La saison d'Anderlecht a été cauchemardesque à plus d'un titre : transferts ratés, une triste septième place avant l'interruption avec le risque de ne pas disputer les playoffs pour la première fois depuis leur création, des finances dans le rouge ainsi qu'une élimination précoce en Coupe de Belgique.

Au rayon des bonnes nouvelles, on peut néanmoins épingler l'arrivée de quelques jeunes talents du cru. S'ils possèdent encore des lacunes, ils démontrent bien que le Sporting compte sur son vivier qui regorge de talents. Parmi eux, Marco Kana est de ceux qui a le plus joué. À 17 ans, le défenseur a déjà porté la vareuse de l'équipe première à 15 reprises. Une ascension qu'il n'osait même pas espérer en début de saison.

"Au début de la saison, j'étais blessé au genou. J'ai raté le début de la préparation avec les U21, mais quand je suis arrivé, Craig Bellamy (le coach des U21 d'Anderlecht) m'a beaucoup aidé mentalement. Mon objectif était avant tout de devenir titulaire en U21 parce que je venais de la catégorie des moins de 17 ans. Et je voulais voir comment je progressais au fur et à mesure de la saison pour pourquoi pas grapiller quelques minutes pour m'entraîner avec l'équipe première", explique le Belge d'origine congolaise.

"Mais deux semaines après mon retour, j'ai été invité par Vincent Kompany, pour une réunion dans son bureau. Il m'a dit que je faisais partie de la liste des jeunes joueurs du noyau qu'il suivait. Il m'a dit que le staff avait beaucoup analysé mon jeu, que j'avais encore quelques défauts mais que nous allions y travailler et que j'allais m'entraîner dès maintenant avec l'équipe première. Toute cette semaine-là, je me suis entraîné avec l'équipe première et le week-end suivant, j'étais dans la sélection. Ça a vraiment été très vite pour moi", a poursuivi Kana qui explique que son adaptation avec le groupe professionnel s'est très bien déroulée.

"J'ai été très bien accueilli dans le groupe, je me suis tout de suite senti bien intégré. Les cadres m'ont bien aidé, pas seulement Kompany mais aussi Hendrik Van Crombrugge, Nacer Chadli, Adrien Trebel et Nacer Chadli. Ils m'ont fait confiance et m'ont dit de jouer mon jeu parce que les qualités étaient présentes. Cela m'a mis directement à l'aise. Au début, je restais souvent avec les jeunes comme Sambi et Doku parce que j'ai grandi avec eux, je joue avec eux depuis mes 10 ans. Mais maintenant, je m'entends bien avec tout le monde."

Avant de fouler pour la première fois une pelouse de division 1A le 4 août dernier face à Mouscron lorsqu'il est entré à la place de Philippe Sandler à 17 minutes du terme. Et quelques semaines, plus tard, à domicile au Parc Astrid, il fête sa première titularisation face à Saint-Trond en inscrivant le premier but des Mauves : "Lors de mon premier but, ça a été tellement vite que je n'ai pas compris. J'ai mis la tête puis je vois Kemar Roofe se précipiter sur moi. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je l'avais fait. C'était la folie dans ma tête. J'ai célébré comme un fou."

Mal embarqué dans la course aux Playoffs 1, Marco Kana était pourtant persuadé que le Sporting allait réaliser une bonne fin de saison : "Si on avait pu terminer le championnat, je pense qu'on aurait pu faire une très bonne fin de saison que ce soit en playoffs 1 ou playoffs 2. je sentais la dynamique dans le jeu et dans le groupe. Cela se ressentait directement sur le terrain et dans le jeu."

Confiné chez lui avec sa famille pour l'heure, Marco Kana doit également penser terminer ses études, lui qui est en sixième année secondaire. Avant de poursuivre la saison prochaine à Anderlecht pour continuer à progresser : "Mon ambition dans le foot ? D'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui se projette dans le futur. Mais ma première ambition est de montrer ce dont je suis capable à Anderlecht et de faire mes preuves. Plus tard, je voudrais évoluer à l'étranger dans un club du top ou tu subtop, dans les meilleures équipes anglaises de préférence pour pouvoir disputer de gros matches et des compétitions comme la Ligue des Champions mais aussi devenir international et jouer la Coupe du monde. Je n'ai pas vraiment de préférence parmi le top 5 anglais."