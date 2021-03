La mauvaise nouvelle nous vient tout droit du site du RSCA: "Le gardien de but Hendrik Van Crombrugge poursuit sa rééducation après sa blessure au dos et l’opération qui a suivi. Cette revalidation sera un peu plus longue suite à une rechute pendant la phase de reconstitution du muscle", annonce le site officiel des Mauves. Et de préciser via son responsable médical Luc Vanden Bossche: "L’objectif est qu’Hendrik commence la préparation de la saison prochaine en pleine forme."



Timon Wellenreuther terminera donc la saison entre les perches anderlechtoises.