Hannes Delcroix est monté au jeu avant la demi-heure pour compenser l’exclusion de Wesley Hoedt, il a dû être remplacé à la pause. Il souffrait visiblement des adducteurs. “Il n’avait plus joué depuis un an (NdlR : quatre mois en fait) et a dû monter au jeu. A priori, ce n’est toutefois rien de grave”, a précisé Kompany.

Francis Amuzu a également dû être remplacé. L’ailier se tenait la hanche et boitillait. “Il a juste pris un coup.”