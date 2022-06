Sur MAUVE TV, les fans du RSCA pourront retrouver entre autres les livestreams des prochains matchs amicaux dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison. Les deux saisons complètes de la série "MAUVE", le documentaire qui suit l'équipe première anderlechtoise, et la série "FIFA Academies" sur l'académie des jeunes de Neerpede sont également disponibles dans le catalogue de la plateforme.

"MAUVE TV est désormais la maison de tous les fans du RSCA qui veulent suivre de près leur club préféré", peut-on lire dans un communiqué. "Vous y trouverez des livestreams de matchs, des documentaires, des interviews exclusives, des documents d'archives inédits, et bien plus encore." Les conférences de presse de l'entraîneur et des joueurs pourront également être suivies en direct.