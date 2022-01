Anderlecht a perdu Nayel Mehssatou plus tôt que prévu. Le jeune latéral droit a déjà signé à Courtrai, club avec lequel il avait un accord pour arriver en juin prochain, au terme de son contrat. Son transfert est déjà acté. Il a paraphé un contrat de 3,5 saisons.

Le but de son arrivée avancée est qu’il puisse le plus rapidement possible s’installer dans l’équipe flandrienne. Anderlecht a finalement accepté de le lâcher six mois plus tôt que prévu contre compensation financière.

Les Mauves seront payés jusqu’en fin de saison en fonction du nombre de matchs qu’il jouera. Ils auront également un pourcentage sur la revente du joueur.

Bryan Reynolds (AS Roma) ne viendra finalement ni à Anderlecht, ni à Courtrai. L’accord avec Mehssatou a changé la donne.