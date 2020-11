En marquant son cinquième but de la saison d’un bel extérieur du pied à deux minutes du terme, Nmecha a permis au Sporting de pas rejoindre le Club Bruges comme seule équipe à ne pas avoir réussi à tromper la pire défense de D1A.

La liste des points positifs s’arrête là pour les Anderlechtois. Déjà. Après un dimanche au Kiel où on a longtemps cru que le car bruxellois débarquait tout droit de chez mamy après un repas trop riche et trop copieux, tant les joueurs étaient lents et empruntés. Avec un premier tir cadré à la 68e minute de jeu, peut-être quand la digestion se terminait doucement.

Battre Anderlecht n’a pas semblé être la chose la plus difficile de l’année pour le Beerschot. Losada avait donné quelques lignes claires et ça a suffi : empêcher Delcroix de relancer, presser fort Sambi Lokonga et mettre un marquage à la culotte sur Tau via Pietermaat. Il n’y avait personne d’autre pour proposer une alternative. Ni les flancs où Mukairu est resté discret malgré un assist et où Verschaeren était fantomatique, ni ailleurs.

Au Sporting, on semblait moins concerné par les points forts de l’adversaire. Parce que les joueurs n’ont pas écouté les consignes du staff ou parce qu’il n’y avait pas de consigne du tout ? En tout cas, Coulibaly, Tissoudali et Holzhauser disent encore merci. Le brillant trio s’est bien amusé avec un pied dans les deux buts.

C’est cruel d’en sortir un du lot mais on a envie de donner un bon point supplémentaire à l’incroyable Autrichien aux chaussettes baissées. Une tête d’expert-comptable, une dégaine à finir un match entre potes avec une bière à la main mais une envie de toujours chercher le beau. Une volonté de donner du plaisir qui mériterait d’être remboursée par la mutuelle en ces temps de morosité ambiante.

Kompany a tenté de réagir à la pause : en lançant Vlap, qui a loupé l’égalisation d’entrée avant de disparaître, mais surtout en haussant très fort la voix dans le vestiaire. Une colère rare pour le jeune coach mais qui n’a pas suffi à réveiller son équipe.

Face aux micros, les Bruxellois soulignaient qu’ils avaient bien terminé la rencontre mais sans préciser que c’était uniquement parce que les offensifs du Beerschot n’avaient plus le jus pour faire les efforts. Ce n’est pas que le Sporting a subitement retrouvé un niveau digne du top 4.

Un top 4 toujours accessible pour le RSCA quand on regarde le classement mais qui semble s’éloigner quand même. Ne gagner que deux de sept dernières rencontres ne suffit pas quand on veut retrouver l’Europe. Et ne pas réussir à battre aucun des deux promus durant ce premier tour non plus.

Le Clasico de dimanche prochain au Parc Astrid fera peut-être clairement pencher la balance du bon ou du mauvais côté. Et pour Anderlecht, et pour le Standard. Wellenreuther a d’ailleurs tenté une Bodart au Kiel en montant à la dernière seconde avec son maillot jaune mais les miracles n’arrivent pas à chaque fois…