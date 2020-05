Tout comme à Genk, les jeunes (avec contrat) de l’équipe B doivent revenir à Neerpede.

Alors que certains clubs ont mis leurs joueurs en congé jusqu’à la mi-juin (c’est le cas au Standard ou à Charleroi notamment), Anderlecht va encore un pas plus loin dans le retour à la normale : les entraînements collectifs pour les U21 ont repris. Afin qu’il n’y ait pas trop de monde en même temps à Neerpede, ils ne s’entraînent pas pendant les séances des A. Et comme pour les grands, il s’agit d’entraînements "collectifs individuels", où chacun reste dans sa zone et travaille avec son propre ballon. L’accès au vestiaire est interdit, et les joueurs bossent en trois groupes de huit.