Si le transfert d’Appiah à Nantes est quasi bouclé (il reste les derniers détails et les tests médicaux), celui de Trebel est plus compliqué.

La direction nantaise aimerait rapatrier le joueur qu’elle a formé via un prêt avec option d’achat mais l’entraîneur Vahid Halilhodzic est, selon la presse locale, beaucoup moins chaud. Il faudra de la patience dans ce dossier.

Vranjes est, lui, tout près d’un départ. Il a signé son contrat à l’AEK Athènes et il y a un accord de principe entre Anderlecht et le club grec. Il ne manque plus que la signature officielle de l’AEK pour officialiser le transfert. La transaction se fera sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le RSCA recevra une grosse somme d’argent pour la location.