Vincent Kompany ne va pas chômer pour ses premiers jours à Anderlecht. Le nouveau joueur/manager passera ses tests physiques ce lundi avant d’enchaîner avec sa présentation et des réunions avec la direction le lendemain.

"Dès mercredi, il s’entraînera à fond", affirme Michael Verschueren. Vincent Kompany ne va certainement pas rechigner à la tâche. Interrogé par les supporters sur le site du club, il a annoncé avoir de grandes ambitions, vouloir gagner la Coupe et avoir eu "mal en voyant la saison qu’a connu le RSCA. Le travail qui nous attend va être difficile mais j’ai envie de réussir".

La construction de son équipe sera une des clés de son succès. Kompany n’a laissé planer aucun doute sur la place qu’il donnera aux joueurs du cru : "Les jeunes doivent jouer, c’est simple. Sinon, ils n’atteindront pas leur meilleur niveau. Et on doit les soutenir pour qu’ils y parviennent."

Les renforts devront être costauds. "Si je ne fais que Vince comme transfert, on ne sera pas champion", dit Michael Verschueren.

Kompany a laissé sous-entendre qu’il voulait des joueurs de classe. "Pär Zetterberg aurait été parfait dans l’équipe que je veux créer."

Michel Vlap est logiquement de ce calibre. Le médian offensif néerlandais de 22 ans est une cible prioritaire de la direction mauve depuis un moment. Le Batave a d’ailleurs été invité avec sa famille et son agent à un match du Sporting en fin de saison passée.

Le joueur d’Heerenveen s’est exprimé dans la presse néerlandaise et a largement laissé comprendre qu’il y avait un grand intérêt d’Anderlecht et qu’il avait envie de rejoindre Bruxelles. Mieux, selon nos sources, Vlap aurait pris sa décision : ce sera Anderlecht ou rien. L’Atalanta et Genk n’entrent visiblement plus en ligne de compte.

De réputation, Gerry Hamstra, le directeur technique du club frison, est des plus coriaces quand il s’agit de négocier. Il a d’ailleurs refusé la première offre du RSCA à hauteur de 5 millions. La direction bruxelloise est revenue à la charge à deux reprises depuis sa première tentative en augmentant à chaque fois l’indemnité proposée.

Les clubs devraient prochainement se mettre à table pour les négociations finales. A priori, Heerenveen ne voudra pas lâcher son plus grand talent à moins de 7 millions.

L’autre dossier sur lequel Vincent Kompany devra se pencher est celui d’Adrien Trebel. Le joueur français était le meilleur sur la pelouse samedi soir et pourrait être une arme s’il est à 100 % concentré sur le RSCA.

"Adrien n’est pas un problème", précise Verschueren. "Il me dit qu’il est bien ici et qu’il verra dans les semaines à venir ce qui se passe. Un prêt n’est pas une option. S’il part, il sera vendu."

Le manager général est sur plusieurs dossiers, notamment celui du latéral gauche iranien Milad Mohammadi (25 ans) qui est libre de tout contrat. "Nous devrions y voir beaucoup plus clair après le stage et le match amical face à l’Ajax."

Le dégraissage du noyau a déjà commencé avec plusieurs départs. Josué Sa pourrait s’ajouter à la liste. Le défenseur central portugais prêté à Kasimpasa cette année intéresse l’Olympiacos. Le coach Pedro Martins a connu Sa à Guimaraes et en avait fait son capitaine.