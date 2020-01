Anderlecht Saelemaekers proche du Milan AC, voici ce qu'Anderlecht va toucher Christophe Franken

Alexis Saelemaekers (20 ans), est sur le point d'être prêté par Anderlecht à l'AC Milan. Les Italiens ont trouvé un accord avec la direction du Sporting sur une location avec obligation d'achat cet été. Concrètement, Milan paiera 3,5 millions tout de suite et 3,5 millions supplémentaires dans cinq mois. La somme globale pourrait même grimper jusqu'à 8 millions via des bonus. Il ne manque que l'accord du joueur pour conclure le deal. Il n'était au départ pas enchanté par un départ en milieu de saison mais la perspective de rejoindre un club si prestigieux et de côtoyer Zlatan Ibrahimovic pourraient influencer son choix.