Mercato d’hiver: Anderlecht prie pour garder tout le monde Anderlecht Christophe Franken © Belga

Le Sporting espère le mercato d’hiver le plus calme possible pour éviter de casser ce qui marche si bien depuis quelques semaines.



On le souhaite le plus paisible possible. Dans les bureaux de Neerpede, la direction anderlechtoise espère éviter les journées à rallonge en janvier. Pas par fainéantise mais parce que l’équipe est en place et se met à joliment tourner ces dernières semaines (16 points sur 18 avant la trêve). Le Sporting ne s’activera que si un joueur s’en va. Une possibilité qui existe quand même. La situation financière n’offre pas le luxe de dire non aux millions.



(...)