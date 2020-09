La bonne prestation de Vranjes ne signifie pas que le Sporting ne cherche plus de défenseur central.

Les Mauves veulent absolument un renfort pour ce poste. Le nom de Simon Falette (28 ans), le gaucher prêté par Francfort à Fenerbahçe la saison passée, reste d’actualité. Le Guinéen (ex-Metz) n’a plus qu’un an de contrat en Allemagne, ce qui devrait rendre son prix abordable. Mais cela fait déjà un certain temps que le dossier est sur la table au RSCA, sans qu’il y ait d’accord.

Côté offensif, l’arrivée d’un avant-centre supplémentaire n’est plus prioritaire. Lukas Nmecha répond entièrement aux attentes du club. Dimanche, il n’y avait même plus de place dans les 18 pour Antoine Colassin. Le grand Nigérian Arokodare de Valmiera (Lettonie) veut absolument rejoindre le Sporting, mais son club ne le lâche pas.

Le directeur sportif Peter Verbeke peut donc se concentrer sur les départs de joueurs excédentaires. Selon nos informations, le Portugais Josué Sa a un accord personnel pour un contrat de trois ans avec les Bulgares de Ludogorets, déjà éliminés pour les poules de la Ligue des champions.

Les négociations avec Anderlecht seraient en cours, mais le Sporting prétend qu’il n’y a pas d’accord. Huesca, promu en Primera Division, voulait garder Sa, mais n’a pas les moyens financiers. Le défenseur avait aussi une proposition intéressante du Moyen-Orient, mais il l’a refusée.

Verbeke a jusqu’au 5 octobre pour trouver des solutions pour plusieurs autres joueurs, comme Sanneh, Milic, Nkaka, James Lawrence, Abazaj et Dhauholou.