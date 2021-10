Frédéric Taquin : "On a deux errements qui nous courent chers en fin de première mi-temps. En seconde période, on est monté avec des ambitions. On voulait montrer quelque chose. Le 1-7 est quand même sévère. Mais merci à Kompany et toute son équipe de nous avoir respecté jusqu'au bout. Quand on voit le 11 de base, ça montre qu'ils nous respectaient. C'était magnifique comme ambiance, j'espère que les joueurs en ont bien profité. Ce genre de match va nous faire grandir."

Libertiaux : "7 buts encaissés, c'est sûr que ça fait beaucoup. Surtout que je n'ai pas spécialement l'habitude en championnat. Mais aujourd'hui on a vu ce que c'était le haut niveau, on a rien à dire. C'est dommage car on prend trois fois le même but. C'était le tirage qu'on espérait tous, mais j'espérais qu'on n'en prenne pas 7. On doit maintenant être champion, mais ça sera dur. On est attendu de pîed ferme par toutes les équipes."

Franco : "Ils étaient clairement au-dessus. 7 buts encaissés ça fait beaucoup. On les a senti moins bien pendant 5 minutes, mais on fait deux erreurs juste après et on encaisse deux buts. Maintenant, notre seul objectif est la montée et on est bien parti pour l'instant."

Zirkzee : "On a fait un bon match contre une bonne équipe. On a bien commencé le match et on est bien resté appliqué devant le but tout au long du match. Maintenant rendez-vous au prochain match, il faudra le gagner et enchainer. Anderlecht se doit d'essayer de remporter tous les trophées possibles."

Ashimeru : "On a joué avec beaucoup de confiance. Quand ils sont revenus à 1 - 2, l'important était de rester compact et d'essayer de marquer un troisième but. On devait jouer ce match comme si c'était un match de première division. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qui nous a permis de gagner."

Kompany : "On a eu un bon fond de jeu tout au long du match, mais surtout une bonne mentalité. On a respecté la coupe, on a respecté la rencontre et on mérite d'être récompensé pour ça. On a fait un match assez complet, on n'a pas senti une différence dans l'attitude par rapport aux autres matchs. On a récompensé les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'ici et ça, c'est le plus important. Les joueurs sont en bonne santé, on a donc gardé les joueurs qui pouvaient nous garder un résultat. Ensuite, on a fait des changements qui nous ont aussi apporté. Maintenant repos et préparation pour le prochain match."