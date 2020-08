Il y a du surréalisme dans cette image. Frankie Vercauteren et Vincent Kompany côte à côte sur le banc d’OHL pour suivre le match amical du RSCA.

Durant la rencontre, Anderlecht remerciait le premier et élevait le second au poste d’entraîneur principal. Plus rien ne nous étonne à Anderlecht. Il y a encore deux jours, Frankie Vercauteren menait son équipe à la victoire contre Saint-Trond alors que Kompany était sagement assis en tribune, déjà bien décidé sur son avenir d’entraîneur.