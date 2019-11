Frankie Vercauteren ne veut pas blâmer la jeunesse et explique ses changements tardifs.

Pourquoi Frankie Vercauteren n’a-t-il pas osé changer plus rapidement d’approche durant ce match ? On se pose encore la question.

Il a répondu en évoquant certains joueurs ayant, dès la pause, montré des signes de fatigue. "On a fait les changements nécessaires à certaines positions", a-t-il rétorqué.

Visiblement, Isaac Kiese Thelin ne faisait pas partie de ces remplacements "nécessaires" selon le coach.

Le Suédois a pourtant fait du bien en moins de huit minutes, arrêts de jeu inclus. La défense de Courtrai était bien en place et Kemar Roofe s’est régulièrement cassé les dents sur la dernière ligne flandrienne. L’Anglais a parfois forcé car il était trop souvent esseulé. Avec Thelin à ses côtés, il a pu un peu respirer.

"Faire monter Thelin plus tôt ? Il est dangereux de faire monter son dernier atout à 30 minutes du terme. On pouvait être dangereux dans le système de départ. Il était une dernière bouée de sauvetage."

Vercauteren n’a pas voulu blâmer les jeunes. Il a d’ailleurs défendu Edo Kayembe qu’il a pourtant sorti rapidement. "Je ne voulais pas risquer de le laisser. Il n’était plus bien dans le match et avait une carte jaune."

Ce qui l’a plus surpris, c’est l’état physique dans lequel il a retrouvé ses joueurs. Sa longue expérience de coach lui a appris que les lendemains de trêve internationale ne sont pas toujours simples à gérer.

"J’ai certaines appréhensions quand ils partent jouer pour leur pays. Certains ont su garder leur niveau individuel mais tous mes joueurs n’étaient pas affûtés à leur retour."

Un constat qui frustre et qui explique en partie la difficulté qu’ont eue ses hommes à changer de rythme et trouver la parade. Il aurait voulu les voir ouvrir le score rapidement avant de pouvoir gérer la rencontre mais il s’est heurté à des soucis de concrétisation puis de création.

"Après La Gantoise, nous avions aussi loupé une occasion de nous rapprocher du top 6. On doit tout gagner pour aller en PO1 mais c’est impossible de tout gagner. Et certainement pas les petits face à des équipes gonflées à bloc. Il y a une différence entre le papier et le terrain."