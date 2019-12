Grosse surprise, du côté du RSC Anderlecht. Michael Amir Murillo, un arrière droit panaméen des New York Red Bulls, a débarqué à Anderlecht. Il sera le premier transfert de ce mercato d’hiver. Murillo a 23 ans et a affronté la Belgique à la Coupe du Monde (3-0).

Anderlecht n’a pas encore officialisé le transfert, mais le joueur a été signalé dans le fanshop du club, et il a déjà reçu une visite du stade.

Le Sporting ne laisse pas traîner les choses. Vu qu’il y a un gros problème aux postes du back droit et du back gauche, les Mauves ont déjà agi. Et vu que la marge financière est réduite, Anderlecht a dû chercher une solution pas trop chère. Murillo est en fin de contrat à New York et a un salaire abordable (110.114 euros par an).

Murillo (1m83) compte 36 capes en équipe nationale du Panama. Il a joué deux matchs à la Coupe du Monde. Il était suspendu pour le troisième, contre la Tunisie. Il a de la puissance physique, mais aussi des capacités techniques. Il a été formé à San Francisco et joue à New York depuis 2017. Il était un des nominés en tant que meilleur joueur latino-américain de la MLS. En 2018, il a joué un match contre la Juventus avec la MLS All Stars Team.

Dans le passé, il a été suivi par le PSV, Malaga, le Besiktas et même le Standard. Murillo a été conseillé par Sacha Kljestan, avec qui il a joué. « Tout le monde aime ce joueur », a dit Kljestan dans le passé. « Il a une attitude positive, et est un élément clé de notre défense. En un contre un, c’est très difficile de le battre. »

Murillo deviendra un concurrent d’Anthony Vanden Borre. Chipciu et même Najar peuvent partir. Chipciu a été cité au Steaua Bucarest et Najar à DC United, leurs ex-clubs.