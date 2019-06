La première semaine des Mauves devrait être calme. Le mercato s’enclenchera ensuite. Et il y a du pain sur la planche autant pour dégraisser que pour se renforcer.

Le retour aux affaires de Vincent Kompany la semaine prochaine va accélérer les choses. "Cela nous aidera", dit Michael Verschueren, sous-entendant qu’il décidera des profils et qu’il usera de sa force de conviction.

"Le mercato pourrait décoller dans les deux semaines à venir", prévient d’ailleurs le Directeur général. Michael Verschueren est fidèle à son image : ambitieux. "J’espère pouvoir présenter un noyau complet à la reprise du championnat. Cela me laisse cinq semaines."

Vu qu’il y a plus de 40 joueurs sous contrat et qu’une bonne partie du groupe va s’en aller, il n’aura pas le temps de chômer pendant le mois à venir. "Je ne suis pas pressé pour autant", précise-t-il. "Je prends mon temps pour négocier correctement et à la baisse. Pareil pour les transferts sortants : si une opportunité s’offre à nous, nous allons la considérer."

Nouveauté cette année : la direction peut acheter avant d’avoir vendu. "Nous devons dégraisser le noyau, mais nous ne passerons pas à côté d’une opportunité si elle s’offre à nous."

Verschueren annonce qu’il n’y aura pas dix nouvelles têtes dans le groupe. Un avis partagé par Simon Davies. Pour le nouveau coach, tout le monde repart sur un pied d’égalité.

"À eux de me montrer ce qu’ils valent. Nous déciderons ensuite qui peut partir. J’ai vu de la qualité lors du premier entraînement. Leur confiance en eux a pris un coup la saison passée, mais ils ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain."

Il ne cache pas pour autant la nécessité d’amener du sang frais dans le groupe. À commencer par Matthew Smith, un jeune formé par Manchester City. "Il fait partie des joueurs que nous surveillons. Nous avons de bonnes relations avec City et je ne vois pas pourquoi on ne profiterait pas du fait que le club prête de nombreux joueurs chaque année."