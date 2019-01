Pour la première fois depuis le 30 septembre 2018 contre Saint-Trond (0-0), Mogi Bayat était présent au Stade Vanden Stock pour un match d’Anderlecht. Sa visite n’est pas passée inaperçue ; la nouvelle direction ne l’a pas accueilli à bras ouverts.

Confronté à la présence de Bayat, le manager général Michael Verschueren était visiblement embêté, lors de Sports Late Night à Play Sports. "Ce que cela me fait ? Rien. Je ne veux pas ouvrir ce débat."

Mais finalement, Verschueren a quand même expliqué pourquoi Anderlecht ne pouvait pas le refuser. "Il a des abonnements à Anderlecht, et il a donc le droit d’être présent. La justice ne lui a pas interdit de faire son travail, il peut donc assister à des matchs de foot."

Le fait qu’Adrien Trebel , qui espère être de retour pour le match contre le Standard après une légère blessure au genou, était assis à côté de Bayat, n’a pas été très apprécié au Sporting, tout comme son geste des menottes après son but à Beveren. "De la provocation", disent certains observateurs.

Verschueren : "Nous maintenons que nous ne voulons plus travailler qu’avec des agents qui ne sont pas inculpés, mais on ne peut pas nier le fait qu’il a encore des joueurs d’Anderlecht dans son portefeuille. Trebel en fait partie (NdlR : comme Appiah, Kara et Kums)."