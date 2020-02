Michael Verschueren s'est exprimé au micro de nos confrères de Proximus concernant le mercato des Mauves, mais aussi les blessés et son avenir.

Voici les moments forts de son interview: "J'étais très fatigué hier à cause de la fin du mercato, mais aujoud'hui, ça va beaucoup mieux.

Le bilan du mercato ? "On avait trop de joueurs, il fallait absolument dégraisser le noyau, ce qu'on a réussi à faire. Mais aussi renforcer l'équipe. L'équilibre n'est pas évident à trouver à ce niveau-là, mais on verra si les renforts sont efficaces sur le court terme."

Le départ d'Alexis Saelemaekers ? "Non, ce n'était pas nécessaire de le vendre, mais quand un club comme l'AC Milan vient te trouver, en tant que joueur, c'est difficile de dire non. C'est une opportunité unique pour lui. On l'a compris. C'est vrai qu'on aurait souhaité encore le garder jusqu'à la fin de la saison, mais ça ne s'est pas fait comme ça. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il a joué quelques minutes aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas très grave que les jeunes partent, car d'autres sont déjà prêts à arriver."

La non-vente de Trebel ? "C'était trop compliqué de le vendre à cause de sa blessure."

L'arrivée de Pjaca ? "Oui, c'est vrai qu'il a eu des blessures. Est ce que c'est un risque de le signer ? Maintenant, il est vraiment fit. Il n'y a donc pas de problème à ce niveau-là."

Le cas Nasri ? "Si j'avais su qu'il allait autant se blesser, on ne l'aurait pas signé."

Le retour de Dimata ? "Il progresse bien, on espère quil sera fit pour les PO."

Mon avenir ? "Ce n'est pas à l'ordre du jour. Le CEO décidera de mon sort, mais le plus important est qu'Anderlecht prenne des points. On est neuvièmes, on en a besoin."