On le croyait indestructible, le bon vieux Michel Verschueren (91 ans). Mais à l’occasion des funérailles de son épouse Marie-Louise Susic, qui avaient lieu ce lundi dans la basilique Saint-Servais de Grimbergen, Mister Michel a montré un tout autre visage. Terriblement abattu, il a dû être soutenu par son fils Michael.

Il y avait du beau monde à Grimbergen. Suivis par le président d’Anderlecht Wouter Vandenhaute, les amis Paul Van Himst et Eddy Merckx étaient parmi les premiers à venir présenter leurs condoléances au pauvre Michel. Assis sur une chaise et caché derrière des lunettes de soleil, il n’était plus que l’ombre de lui-même.

Trois anciens joueurs d’Anderlecht avaient fait le déplacement : Jean Thissen, Oleg Iachtchouk et Tomasz Radzinski, accompagné par son épouse. Beaucoup plus nombreux étaient les anciens collaborateurs de Verschueren à Anderlecht, allant de son bras droit Robert De Pot à Jean-Claude Collignon, ancien directeur de l’école des jeunes. Roger Vanden Stock n’était pas là, il était représenté par une de ses filles.