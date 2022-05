© Demoulin

Soutenu par son fils Michael, Michel était inconsolable. Caché derrière des lunettes de soleil, il n’a pas pris la parole pendant la cérémonie dans la cathédrale de Grimbergen, où il habite. Ses petits-enfants et son fils Michael, eux, ont souligné combien “Mamy” leur était chère.Paul Van Himst, Eddy Merckx et Wouter Vandenhaute, président d’Anderlecht, sont venus témoigner leur soutien à Mister Michel. Comme anciens joueurs d’Anderlecht, il y avait Jean Thissen, Oleg Iachtchouk et Tomasz Radzinski.