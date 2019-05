Michel Verschueren (88 ans) a appris la nouvelle via… Twitter., dit le papa de Michael.

Mister Michel sourit quand on lui dit que c’est un fameux coup de force de la part de son fils. "C’est un Verschueren, hein… Et chapeau qu’il n’y ait pas eu de fuite dans les médias !" Michel, lui aussi, était un maître des transferts surprenants. Il a fait revenir Scifo, De Wilde et Crasson. Mais sa plus belle réalisation était la signature de Juan Lozano, d’abord des Washington Diplomats et ensuite du Real Madrid. "En effet, Kompany et Lozano, c’est une belle comparaison."

Verschueren Senior est optimiste pour l’avenir. "Vincent est un Anderlechtois pur sang. Il est intelligent ; il a une énorme expérience au plus haut niveau. Il sait ce qu’il fait. Son retour est très important pour les supporters, qui ont eu une saison difficile. Moi aussi j’ai souffert. Dommage qu’on n’ait pas battu Gand. J’ai cru jusqu’au dernier match à la qualification européenne."





Belhocine: "J’aimerais bosser pour lui"



Karim Belhocine a appris que son successeur s’appelait Vincent Kompany en même temps que tout le monde. "Si j’avais été dans la direction, j’aurais fait pareil et j’aurais travaillé dans le secret. C’est normal quand tu as l’occasion de faire venir quelqu’un comme Kompany. C’est quelqu’un qui peut permettre au Sporting de retrouver sa place. Je préfère largement être remplacé par lui que par un autre."

Ça ne signifie pas encore que Belhocine quitte le club. Il a encore un an de contrat et, surtout, il se dit prêt à travailler dans le staff de Kompany. "J’aimerais bosser pour lui et je ne dois pas être le seul. Passer de T1 à T3 ? Je n’ai pas un ego surdimensionné. Si je peux apprendre quelque chose, ça m’intéresse. Le statut de T1, T2 ou T3, ça ne compte pas. Je marche au feeling."







Bolasie est tenté de rester



L’impact de l’annonce Kompany a été grand chez les joueurs aussi. Ils l’ont appris pendant leur mise au vert. Tous disent se réjouir de travailler sous les ordres d’une telle personnalité. Tous même… Yannick Bolasie, dont le prêt se termine. Il n’a pas exclu un séjour prolongé. "Je connais bien Vincent. Peut-être que je vais le voir demain (NdlR : lundi). J’espère que ce match à Gand n’était pas mon dernier pour Anderlecht. Avec Vincent, on ne sait jamais. Je n’ai encore parlé avec personne de la direction mais qui sait ?"





Preud'homme : "Qui n’apprécie pas Kompany ?"

Michel Preud’homme a botté en touche au moment de parler du buzz de ce dimanche : l’arrivée de Vincent Kompany comme entraîneur d’Anderlecht. "Je n’ai pas l’habitude de commenter ce qui se passe dans le football. Tout simplement parce que dès que Michel Preud’homme dit quelque chose, il est repris de volée par d’autres personnes, donc je préfère me taire."

Cela ne l’a pas empêché de glisser un mot au sujet de son futur homologue anderlechtois. "Qui n’apprécie pas Vincent Kompany, autant en tant que personne qu’en tant que joueur ? C’est un grand monsieur du football belge."

Philippe Clement était content de voir son ancien équipier chez les Diables rouges revenir au pays. "C’est bien pour le football belge que des figures reviennent chez nous. Vincent est une grande personnalité de notre foot. Il va amener beaucoup d’expérience et c’est bien pour l’ensemble de notre football. Pour son rôle précis, on verra comment ça se passe car ce n’est pas évident."