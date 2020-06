Le Néerlandais a vécu une saison contrastée à Anderlecht.

Michel Vlap est un des transferts anderlechtois qui a le plus fait parler de lui la saison dernière. Souvent critiqué, le Néerlandais, arrivé de Heerenveen, a tout de même inscrit 10 buts pour les Mauves la saison dernière, dont cinq lors des trois dernières journées disputées. Mais son élan a été brisé par l'éclatement de la crise du coronavirus qui a contraint à l'interruption puis à la mise à l'arrêt définitif de la saison : "Quand la compétition a été interrompue en mars, je suis rentré chez moi en Frise pendant six semaines. Là-bas, je me suis entraîné seul. C'était donc chouette de pouvoir rentrer au club début mai. Les deux premières semaines, l'équipe a été scindée en deux et ensuite nous avons des entraînements collectifs durant deux semaines", relate-t-il lors d'une interview accordée au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad, alors que les Anderlechtois sont désormais en congé depuis samedi. "Nous avons fait beaucoup d'exercices de courses et de travail de remise en forme, comme ça nous pouvions conserver au maximum la distanciation sociale. Nous avons quand même travaillé dur. Notre staff technique a très bien organisé cela."

Malgré de bons matchs avant l'interruption, la saison 2019-2020 d'Anderlecht est à oublier. Pour la deuxième année consécutive, les Mauves ne participeront à aucune compétition européenne la saison prochaine. Mais Michel Vlap veut également retenir le positif de cette mauvaise saison : "Le début de saison n'était pas à la hauteur de ce que nous avions espéré", confesse-t-il, "Mais lors des dernières semaines, nous jouions le football que les supporters veulent voir. Nous attendons avec impatience la saison suivante, où nous espérons continuer sur notre lancée. Je remarque que tout le monde au club a faim pour remporter un 35e titre de champion de Belgique."

Le Néerlandais est également revenu sur l'actualité chaude du côté de Neerpede avec le changement de président et l'arrivée de Wouter Vandenhaute à la place de Marc Coucke, ainsi que le lancement de la nouvelle stratégie, le plan "RSCA 2020-2025" : "Avec une nouvelle philosophie, Anderlecht veut beaucoup miser sur la jeunesse dans les années à venir. C'est possible, qu'avec mes 23 ans, je sois l'un des tauliers de l'équipe."