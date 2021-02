Pour son premier match avec l'Arminia Bielefed, Michel Vlap affrontait le Bayern Munich, excusez du peu.



Et Il aura fallu moins de 10 minutes au Néerlandais pour ouvrir son compteur but en Bundesliga sur la pelouse de l'Allianz Arena. Bien servi à l'entrée du grand rectangle, Vlap enchaine parfaitement un contrôle du pied droit et une superbe frappe du pied gauche qui trompe Manuel Neuer ! (0-1)



Mais le joueur prêté par le Sporting d'Anderlecht ne s'est pas arrêté là. C'est lui qui a donné l'assist, sur corner, à Amos Pieper pour le 0-2.



Des débuts de rêve pour Vlap en Allemagne. Lors de son premier match avec Anderlecht, il avait aussi marqué, contre Ostende.